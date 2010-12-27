В Лесколово подросток на скутере зарезал пешехода за замечание

Сейчас 15-летний школьник находится под домашним арестом.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 15-летний водитель скутера зарезал мужчину, который сделал ему замечание. Сейчас подросток находится под домашним арестом, сообщил ресурс АН "Оперативное прикрытие".

Конфликт произошёл 28 июня в деревне Лесколово на проезжей части. 49-летний пешеход сделал школьнику замечание, на что тот отреагировал агрессивно. Подросток ударил мужчину кулаком в плечо, а после небольшой драки достал нож и нанёс удар в грудь противника. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Подростка задержали и допросили. Следователи выяснили, что он приехал из Петербурга в деревню в гости к своей знакомой.

Следователь Всеволожского отдела СК РФ ходатайствовал перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд 30 июня избрал подозреваемому в убийстве подростку меру пресечения в виде домашнего ареста.

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