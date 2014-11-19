Китай заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом на фоне пандемии COVID-19. С заявлением выступил глава МИД КНР Ван И.
Министр иностранных дел заявил, что Россия и КНР будут совместно защищать авторитет ООН, а также отстаивать нормы международного права.
Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику.
Ван И, глава МИД КНР
По его словам, форматы сотрудничества будут отстаиваться сообща.
Ранее в НАТО заявили, что подъем КНР определит трансатлантическое сотрудничество в будущем.
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