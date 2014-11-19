По словам министра, форматы сотрудничества будут отстаиваться сообща.

Китай заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом на фоне пандемии COVID-19. С заявлением выступил глава МИД КНР Ван И.

Министр иностранных дел заявил, что Россия и КНР будут совместно защищать авторитет ООН, а также отстаивать нормы международного права.

Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Ван И, глава МИД КНР

По его словам, форматы сотрудничества будут отстаиваться сообща.

Ранее в НАТО заявили, что подъем КНР определит трансатлантическое сотрудничество в будущем.