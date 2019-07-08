Китайские ученые завершили строительство марсохода для осуществления первой исследовательской миссии КНР на Марсе. Об этом сообщила газета Global Times.
Как рассказал научный руководитель Китайской лунной программы Оуян Цзыюань, с помощью марсохода ученые планируют обнаружить признаки жизни на Марсе и также изучить, может ли планета трансформироваться и стать пригодной для жизни людей.
КНР активно развивает свою космическую программу. В стране активно развивают устройства, которые помогут в изучении Луны, астероидов и Марса.
В 2018 году NASA опубликовало "песню" Марса.
Видео: YouTube/ 时空漫步者
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