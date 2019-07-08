С помощью марсохода ученые планируют обнаружить признаки жизни на Марсе.

Китайские ученые завершили строительство марсохода для осуществления первой исследовательской миссии КНР на Марсе. Об этом сообщила газета Global Times.

Как рассказал научный руководитель Китайской лунной программы Оуян Цзыюань, с помощью марсохода ученые планируют обнаружить признаки жизни на Марсе и также изучить, может ли планета трансформироваться и стать пригодной для жизни людей.

КНР активно развивает свою космическую программу. В стране активно развивают устройства, которые помогут в изучении Луны, астероидов и Марса.

В 2018 году NASA опубликовало "песню" Марса.

Видео: YouTube/ 时空漫步者