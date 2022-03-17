Для ракет "Чанчжэн" серии запуск стал 411 по счету.

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-34 02. Соответствующие сведения опубликованы на официальном портале государственной корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). В настоящее время аппарат уже вышел на заданную специалистами орбиту. Старт ракеты-носителя Long March-4C (CZ-4C) состоялся в 15:09 по местному времени (в 10:09 утра по московскому времени) с территории космодрома Цзюцюань. Площадка находится в северо-западной провинции Ганьсу. Данный запуск стал 411-м по счету для серии "Чанчжэн".

Напомним, что китайские спутники из серии Yaogan спроектированы для исследования земной поверхности, а также оценки урожайности региона. Они применяются при анализе ситуации во время ликвидации последствий стихийных бедствий. Первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии Yaogan был запущен в космическое пространство еще в 2006 году.

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Фото и видео: YouTube / CNSpace