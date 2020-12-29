Китай выступил против решения США признать Кубу спонсором терроризма, внеся страну в соответствующий список. Об этом рассказал официальный представитель МИД Чжао Лицзянь.
Китай всегда выступал за то, чтобы международное сообщество рука об руку боролось с терроризмом.
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР
Он подчеркнул, что Штаты должны развивать отношения с Кубой на основе равенства и взаимного уважения. По мнению дипломата, это будет способствовать миру и стабильности в латиноамериканском регионе.
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