Штаты должны развивать отношения с Кубой на основе равенства и взаимного уважения.

Китай выступил против решения США признать Кубу спонсором терроризма, внеся страну в соответствующий список. Об этом рассказал официальный представитель МИД Чжао Лицзянь.

Китай всегда выступал за то, чтобы международное сообщество рука об руку боролось с терроризмом. Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР

Он подчеркнул, что Штаты должны развивать отношения с Кубой на основе равенства и взаимного уважения. По мнению дипломата, это будет способствовать миру и стабильности в латиноамериканском регионе.

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