Китай выразил надежду на сохранение перемирия в Нагорном Карабахе

Гэн Шуан выразил соболезнования из-за гибели российских миротворцев.

Пекин рассчитывает на сохранение перемирия в Нагорном Карабахе и нормализацию ситуации в регионе конфликта между Баку и Ереваном. Соответствующее заявление сделал китайский заместитель постоянного представителя при ООН Гэн Шуан в рамках своего выступления заседании Совета по Безопасности во Всемирной организации. Иностранный дипломат уточнил, что страна выражает соболезнования российским представителям, чьи миротворцы погибли из-за действий Баку. В КНР добавили, что миротворцы выполняли свою миссию в сложной обстановке. Он призвал гарантировать их безопасность.

При посредничестве России сторонам вчера удалось достичь прекращения огня. Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию, надеемся на то, что это прекращение огня устоит и ситуация постепенно вернется к нормальному состоянию. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций