Китай готов содействовать диалогу Азербайджана и Армении

Гэн Шуан выступил по вопросу нагорного Карабаха в СБ ООН.

Пекин готов содействовать диалогу Азербайджана и Армении. Соответствующее заявление сделал китайский заместитель постоянного представителя при ООН Гэн Шуан в рамках своего выступления заседании Совета по Безопасности во Всемирной организации. Иностранный чиновник отметил, что в Пекине поддерживают стремление сторон конфликта укрепить доверие друг к другу за счет переговоров и диалога. В свою очередь власти КНР готовы делать все от него зависящее для содействия урегулированию противоречий на территории.

Армения и Азербайджан - соседи, и друг от друга они никуда не денутся. Поэтому необходимо проводить консультации, вести диалог. Это в интересах не только указанных стран, но и в интересах региональной и международной стабильности и мира. Хань Чжэн, зампостпреда КНР в ООН

Гэн Шуан считает, что Баку и Еревану необходимо урегулировать согласно международным нормам и принципам.

В КНР заявили о готовности содействовать урегулированию кризиса на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций