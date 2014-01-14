В КНР заявили о готовности содействовать урегулированию кризиса на Украине

Хань Чжэн призвал мир к режиму прекращения огня.

В Пекине заявили о готовности содействовать урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал китайский вице-председатель Хань Чжэн в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник уточнил, что считает режим прекращения огня - единственной возможностью решить эту региональную проблему.

Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в скорейшем восстановлении мира. Хань Чжэн, вице-председатель КНР

В Китае заявили, что будут активно противостоять климатическим изменениям.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций