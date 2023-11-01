Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования "Тяньхуэй-5"

Миссию назвали успешной.

Пекин осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Тяньхуэй-5". Соответствующее заявление сделали сотрудники китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. В социальных сетях специалисты заметили, что вывод аппарата на околоземную орбиту был осуществлен в 06:50 по местному времени (в 01:50 утра по Москве) при помощи ракеты-носителя CZ-6 с территории космодрома Тайюань, расположенного в северной части страны.

Напомним, что "Тяньхуэй-5" используется преимущественно в проектах, связанных с географическими расчетами, анализе земельных ресурсов, для проведения научных экспериментов. Ракета CZ-6 представляет из себя жидкотопливный трехступенчатый носитель с максимальным диаметром 3,35 метра. Объект достигает 29,2 метра в длину и способен вывести на солнечно-синхронную орбиту порядка одной тонны полезного груза.

"Роскосмос" передаст музею космонавтики летавший в космос аппарат.

Фото и видео: YouTube / SciNews