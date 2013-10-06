Ракета Long March 3B успешно вывела устройство на орбиту.

Китай успешно запустил спутник Zhongxing-1D. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства "Синьхуа". По данным источника старт ракете-носителю был дан с территории местного космодрома Сичан. Он расположен в юго-западной провинции Сычуань. Ракета Long March 3B с космическим аппаратом на борту стартовала с пусковой площадки в 00:40 по пекинскому времени (в 19:40 вечера по московскому времени). На данный момент устройство успешно вышло на заданную околоземную орбиту.

Данный запуск стал 399-м по счету для ракет-носителей серии Long March. Сейчас специалисты КНР активно развивают космическую отрасль. СТрана запускает на орбиту метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники. Национальное агентство работает с исследованием небесных тел, в частности речь идет о анализе Луны и Марса.

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Фото и видео: YouTube / CGTN на русском