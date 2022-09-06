Ракета Kuaizhou-1A упешно доставила груз на орбиту Земли.

Китай успешно вывел на орбиту два экспериментальных спутника CentiSpace-1. Об этом журналистам рассказали в местном информационном агентстве "Синьхуа" Запуск ракеты-носителя Kuaizhou-1A состоялся в 10:24 часов по местному времени (в 05:42 утра по московскому времени) с территории космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе КНР в провинции Ганьсу. Известно, что аппараты под номерами S3 и S4 уже успешно достигли заданной околоземной орбиты. Текущий запуск стал 17-м для ракет-носителей данной серии.

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли.

Фото и видео: CCTV