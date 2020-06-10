Посол добавил, что Китай обнаружил новую коронавирусную инфекцию раньше других государств.

Китай усомнился в том, что именно он стал "родиной" коронавируса. Мнением поделился посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Об этом пишет агентство МИР "Россия сегодня".

Ханьхуэй признал, что вспышка COVID-19 произошла именно в Китае. Однако, по его словам, это не доказывает, что именно в этой стране был первоначальный источник.

Посол добавил, что Китай обнаружил новую коронавирусную инфекцию раньше других государств, поэтому стал принимать своевременные меры первым.

Ранее вирусолог оценил версию о непричастности рынка в Ухане к вспышке коронавируса.

Видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"