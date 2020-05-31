Вирусолог оценил версию о непричастности рынка в Ухане к вспышке коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн скептически оценил выводы китайских ученых о том, что рынок в Ухане не являлся источником появления коронавирусной инфекции. Об этом он сообщает НСН.
Напомним, что ранее группа специалистов из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний во главе с Гао Фу проверила образцы животных, которыми торговали на рынке. Все их тесты на коронавирус оказались отрицательными, из-за чего ученые предположили, что продуктовая точка была "жертвой" вируса, но не ее источником.
Альштейн заявил, что никакого принципиального значения для нынешней ситуации в мире эти данные не имеют.
Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это произошло естественным путем
Анатолий Альштейн
Он также добавил, что на рынке в Ухане мог быть один носитель вируса, от которого все пошло, и тот факт, что все отставшиеся тесты оказались отрицательными ничего не меняет.
Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения
Анатолий Альштейн
За время пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, от инфекции скончалось 371 тысяча больных.
Видео: YouTube / Radio Baltkom I Mixnews
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