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Вирусолог оценил версию о непричастности рынка в Ухане к вспышке коронавируса

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За время пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн скептически оценил выводы китайских ученых о том, что рынок в Ухане не являлся источником появления коронавирусной инфекции. Об этом он сообщает НСН. 

Напомним, что ранее группа специалистов из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний во главе с Гао Фу проверила образцы животных, которыми торговали на рынке. Все их тесты на коронавирус оказались отрицательными, из-за чего ученые предположили, что продуктовая точка была "жертвой" вируса, но не ее источником. 

Альштейн заявил, что никакого принципиального значения для нынешней ситуации в мире эти данные не имеют. 

Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это  произошло естественным путем
Анатолий Альштейн 

Он также добавил, что на рынке в Ухане мог быть один носитель вируса, от которого все пошло, и тот факт, что все отставшиеся тесты оказались отрицательными ничего не меняет. 

Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения
Анатолий Альштейн 

За время пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, от инфекции скончалось 371 тысяча больных. 

Видео: YouTube / Radio Baltkom I Mixnews

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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