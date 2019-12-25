Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

КНР выступила против политизации данного расследования.

Замглавы комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил, что страна на станет сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения по второму этапу расследования происхождения коронавируса. Об этом информирует "РИА Новости".

По его словам, формулировки ВОЗ, использующиеся в предложенном ею плане второй фазы расследования являются неуважительными по отношению к науке.

Мы не будем следовать этому плану. Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса. Цзэн Исинь, замглавы комитета здравоохранения КНР

Он отметил, вторая фаза должна основываться на выводах, сделанных после первой.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, версию об утечке коронавируса из лаборатории, вследствие чего началась пандемия, рано отвергать. По его словам, эксперты, которые прибыли в китайскую лабораторию для проведения расследования, не смогли обнаружить самые первые данные о распространении вируса.

Ранее уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус.

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