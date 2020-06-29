Китай оценил "смертоносные машины" на Параде Победы в Москве. Журналисты из издания "Хуаньцю шибао" рассказали, что на Красной площади были продемонстрированы новые модификации танков Т-90М, а также система залпового огня ТОС-2 и обновленные танки Т-80БВМ.
Демонстрация большого количества раритетной техники является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны
журналисты из "Хуаньцю шибао"
Напомним, что ТОС-2 является модернизированной версией огнеметной системы ТОС-1, известной как "Тосочка". Также в параде в Москве оказались задействованы танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100.
Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашли в Сирии.
Видео: kremlin.ru
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