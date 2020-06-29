Журналисты оценили демонстрацию военной техники времен ВОВ.

Китай оценил "смертоносные машины" на Параде Победы в Москве. Журналисты из издания "Хуаньцю шибао" рассказали, что на Красной площади были продемонстрированы новые модификации танков Т-90М, а также система залпового огня ТОС-2 и обновленные танки Т-80БВМ.

Демонстрация большого количества раритетной техники является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны журналисты из "Хуаньцю шибао"

Напомним, что ТОС-2 является модернизированной версией огнеметной системы ТОС-1, известной как "Тосочка". Также в параде в Москве оказались задействованы танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100.

Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашли в Сирии.

Видео: kremlin.ru