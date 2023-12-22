Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И

Ван И рассказал о схожих позициях с Россией.

Пекин и Москва продолжат выступать за экономическую глобализацию, а также против односторонних действий и протекционизма. Соответствующее заявление сделал китайский министр по иностранным делам Ван И, выступая со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на совместной пресс-конференции перед журналистами.

Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса. Ван И, глава МИД КНР

Ван И полагает, что односторонние санкции следует считать актом запугивания, поэтому Китай и РФ выступают против них, а все страны должны объединиться для противостояния политике силы и нарушения международного права, ради справедливого и закономерного международного порядка.

Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И.

Фото и видео: МИД России