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Санкционный список США пополнился Кировским заводом Петербурга
Сегодня, 21:29
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Санкционный список США пополнился Кировским заводом Петербурга

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Кроме того, в список внесены компании "АвтоВАЗ", "Москвич", "Автодор", банк "Барс" и другие.

ПАО Петербурга "Кировский завод" внесено в санкционный список США. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства финансов страны в четверг, 14 сентября. 

Кроме того, санкции введены в отношении 100 юридических лиц России. В их числе компании "АвтоВАЗ", "Москвич", "Автодор", банк "Барс" и другие. 

Отметим, что Кировский завод выпускает сельскохозяйственную, промышленную и военную технику, энергетическое оборудование для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики. 

Ранее мы рассказывали о том, что на новый завод в ОЭЗ "Новоорловская" готовы направить 1,5 млрд рублей.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: кировский завод, санкционный список сша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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