Санкционный список США пополнился Кировским заводом Петербурга

Кроме того, в список внесены компании "АвтоВАЗ", "Москвич", "Автодор", банк "Барс" и другие.

ПАО Петербурга "Кировский завод" внесено в санкционный список США. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства финансов страны в четверг, 14 сентября.

Кроме того, санкции введены в отношении 100 юридических лиц России. В их числе компании "АвтоВАЗ", "Москвич", "Автодор", банк "Барс" и другие.

Отметим, что Кировский завод выпускает сельскохозяйственную, промышленную и военную технику, энергетическое оборудование для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики.

Ранее мы рассказывали о том, что на новый завод в ОЭЗ "Новоорловская" готовы направить 1,5 млрд рублей.

Фото: visit-petersburg.ru