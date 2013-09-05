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Киркоров рассказал о драке с Шевчуком из-за фонограммы

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Он решил ответить на обвинения "по-мужски".

Певец Филипп Киркоров рассказал о драке с лидером группы "ДДТ" Юрием Шевчуком из-за фонограммы. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

Киркоров напомнил историю, когда Шевчук заявил, что тот исполняет песни под фонограмму обманывает своих поклонников. По словам певца, он решил ответить на такие высказывания "по-мужски". Он уточнил, что ударил Шевчука по лицу, когда встретился с ним в баре.

Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком закончилось на всю жизнь.

Филипп Киркоров, певец

Ранее мы сообщали, что Евгений Цыганов лишился работы в Европе из-за спецоперации.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак

 

Теги: драка, филипп киркоров, фонограмма, юрий шевчук
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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