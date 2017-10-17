Киркоров прилетел в Петербург, чтобы поддержать Ани Лорак

25 февраля в Ледовом дворце состоялась премьера нового шоу Ани Лорак "Дива". Поклонники смогли услышать как старые хиты, стилизованные в новом исполнении, так и новые песни. Посмотреть на новую постановку артистки приехал сам Филипп Бедросович, который и рассказал Piter.TV о первых впечатлениях от "Дивы".

Новое шоу Ани Лорак - это фантастическая история о "Диве", живушей в разные времена, и каждый раз умеющей удивлять. Дива - это женщина, сделавшая себя сама, и наглядно показавшая, что мечты могут сбываться. Это высокотехнологичное шоу мирового уровня и одновременное посвящение всем выдающимся женщинам. Канал Piter.TV узнал у Каролины, почему её шоу называется именно так:

Почему "Дива"? Дива - это богиня, а богиней является каждая женщина. Эта программа посвящена настоящей женщине. Всем тем женщинам, которые повлияли на ход истории в мире. Ани Лорак

Поддержать певицу приехал её официальный фан-клуб. Корреспонденты Piter.TV пообщались с администратором питерского фан-клуба Ани Лорак Вероникой, и узнали, как все начиналось, и почему поклонники так любят эту певицу:

Нашему официальному фан-клубу в феврале как раз исполнилось 5 лет. Мы начинали все своими силами. Все началось с того момента, как мы увидели и услышали выступление Ани Лорак на Евровидении с песней Shady Lady. Позже, когда она начала приезжать к нам и участвовать в сборных концертах, мы увидели и услышали, что она не только большой артист, но и человечность в ней присутствует, что нас и зацепило. Поэтому мы решили создать большой фан клуб в Петербурге, который позже стал официальным. Фан-клуб Ани Лорак

Так же в Петербург на шоу своей подруги приехал народный артист России Филипп Киркоров. Корреспонденты Piter.TV пообщались с Филиппом и узнали о его впечатлениях.

Вы знаете, я так гордился, что в 2008 году поверил в эту потрясающую певицу и мы покоряли Евровидение, оно нам почти покорилось. Победил тогда Билан, но полюбила вся страна Россия Ани Лорак. Филипп Киркоров

Артист считает, что этот вечер был триумфом Ани Лорак. По его словам, полный зал Ледового дворца - это уже впечатляет и вызывает гордость у короля поп сцены.

Я гордился тем, что полный зал, и происходит такое впечатляющие действие, которое она будут возить по всей стране и радовать людей. Тлько посмотрите на то, как она любит публику, а публика любит её!

Сегодня зрительный зал рукоплескал стоя, и я вспоминал свои концерты тысячу лет назад: тридцать концертов в Петербурге. По эффекту, и тому, что было в зале, могу сказеть, что сегодня была атмосфера в лучших традициях питерского гранд успеха. Сегодня, конечно, это событийный концерт. И мне очень хотелось бы, чтобы это шоу видели здесь часто. Чтобы хотя бы раз в пол года Каролина привозила его сюда, и собирался полный зал покориться этой маленькой ростом, но с огромным голосом певице, которая так любит своего зрителя. Это надо так любить своего зрителя, чтобы сегодня в тяжелое финансовое время, подарить зрителям шоу мирового уровня. Это дорогого стоит! Филипп Киркоров

Видео: Канал Piter.TV

Михаил Половинчук, Евгений Золотарев, Дарья Молчанова