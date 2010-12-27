Режиссер Кирилл Серебренников выдвинут в двух номинациях на соискание премии "Золотая Маска". Об этом сообщили организаторы награды.
Серебренников выдвинут на премию за сценографию балета "Нуреев" в Большом театре, а также как режиссер и сценограф спектакля "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре". Церемония вручения премии "Золотая Маска" пройдет 16 апреля 2019 года в московском Большом театре.
Напомним, что в данный момент режиссер находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии".
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Фото: Кирилл Серебренников | Гоголь Центр / ВК.
Кирилла Серебренникова номинировали на премию "Золотая маска"
Церемония вручения премии пройдет 16 апреля.
Режиссер Кирилл Серебренников выдвинут в двух номинациях на соискание премии "Золотая Маска". Об этом сообщили организаторы награды.