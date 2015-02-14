Kion представил тизер-трейлер сериала "Первый номер"

Режиссером фильма стал Клим Козинский.

Российский кинотеатр Kion представил в социальных сетях тизер-трейлер сериала "Первый номер". Сюжет драматической истории рассказывает о некогда успешном писателе по имени Константин Иноземцев, который решает перезапустить известный журнал и собственную жизнь. В актерском составе указаны Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков. Режиссером проекта стал Клим Козинский ("Вне себя", "13 клиническая"), а авторами сценария — Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки").

Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж, но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. синопсис ленты

Вышел дебютный трейлер "Одинокой планеты".

Фото и видео: YouTube / kionru