Кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями

Петербургские кинотеатры продолжат работу в новогодние праздники, но с некоторыми ограничениями, сообщил сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
В зал будут пускать до 50 человек, отметил Пиотровский. Действующие ограничения предусматривают наполняемость кинотеатров, концертных залов и театров не выше 25% от общего количества зрительских мест.
Кроме того, многие театры города продолжили работу, исключая те, чей репертуар рассчитан на детей до 16 лет.
Ранее мы писали, что Песков назвал протесты рестораторов в Петербурге неуважением к людям.
Фото: Piter.TV
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