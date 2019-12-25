Кинотеатры Петербурга продолжат работать в праздники с ограничениями

В залах могут собраться до 50 человек.

Петербургские кинотеатры продолжат работу в новогодние праздники, но с некоторыми ограничениями, сообщил сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В зал будут пускать до 50 человек, отметил Пиотровский. Действующие ограничения предусматривают наполняемость кинотеатров, концертных залов и театров не выше 25% от общего количества зрительских мест.

Кроме того, многие театры города продолжили работу, исключая те, чей репертуар рассчитан на детей до 16 лет.

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Фото: Piter.TV