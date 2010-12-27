Поэтому студия 3 ноября приглашает на кастинг юношей 14-16 лет.

Киностудия "Ленфильм" снимет в Калининграде ремейк советского фильма "Кортик". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Только в нашем фильме речь идет о современной истории, где раскрыть главный секрет можно только при помощи таинственного и загадочного янтарного медальона сообщает режиссер проекта Станислав Лебедев

Известно, что некоторые эпизоды будут сняты летом 2019 года. Для этого авторы проекта выбрали естественные исторические интерьеры, которые сохранились в Калининграде после войны.

Помимо этого, съемочная группа приглашает на кастинг 3 ноября всех юношей 14-16 лет, которые хотели бы играть в кинокартине. Сбор в 14:00 в холле киностудии.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер телеадаптации "Реальных упырей"

Фото:скриншот фильма "Кортик"