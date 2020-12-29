Кинолента "Последний богатырь" собрала 1 миллиард рублей в прокате

Фильм вышел на экраны 1 января 2021 года.

Фильм "Последний богатырь" собрал 1 миллиард рублей в прокате. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Вторая часть фильма рассказывает о новых приключениях богатыря Ивана. В поисках истоков древнего зла герой отправится в путешествие по сказочной стране Белогорье. Помогать ему будут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей.

Фильм вышел на экраны 1 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel опубликовал новый трейлер ретро сериал "ВандаВижн".

Фото: кадр из фильма