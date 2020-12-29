Кинолента "Последний богатырь" собрала 1 миллиард рублей в прокате

Фильм "Последний богатырь" собрал 1 миллиард рублей в прокате. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Вторая часть фильма рассказывает о новых приключениях богатыря Ивана. В поисках истоков древнего зла герой отправится в путешествие по сказочной стране Белогорье. Помогать ему будут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей.
Фильм вышел на экраны 1 января 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что Marvel опубликовал новый трейлер ретро сериал "ВандаВижн".
Фото: кадр из фильма
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