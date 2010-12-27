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Киноконцерт "Немое кино с оркестром"
Сегодня, 19:20
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TretyakovaS
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Киноконцерт "Немое кино с оркестром"

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Джаз и немое кино сольются воедино 22 июля. В киноцентре "Родина" жители Северной столицы увидят легендарных звезд немого кино.

Легендарные немые фильмы озвучит оркестр "The Easy Winners Ragtime Band". Киноцентр наполнится джазом и великолепными фигурами немого кино, такими как Чарльз Чаплин и Бастер Китон.

Оркестр удивит петербуржцев не только великолепным исполнением, но и разнообразием инструментов.

Киноконцерт пройдет 22 июля в 19:00 в кинотеатре "Родина".

Фото: KudaGo

Теги: куда сходить спб
Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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