Легендарные немые фильмы озвучит оркестр "The Easy Winners Ragtime Band". Киноцентр наполнится джазом и великолепными фигурами немого кино, такими как Чарльз Чаплин и Бастер Китон.
Оркестр удивит петербуржцев не только великолепным исполнением, но и разнообразием инструментов.
Киноконцерт пройдет 22 июля в 19:00 в кинотеатре "Родина".
Фото: KudaGo
Сегодня, 19:20
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Киноконцерт "Немое кино с оркестром"
Джаз и немое кино сольются воедино 22 июля. В киноцентре "Родина" жители Северной столицы увидят легендарных звезд немого кино.
Легендарные немые фильмы озвучит оркестр "The Easy Winners Ragtime Band". Киноцентр наполнится джазом и великолепными фигурами немого кино, такими как Чарльз Чаплин и Бастер Китон.