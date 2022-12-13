Кингисеппские таможенники нашли под обшивкой автомобиля 50 кг консервированного кошачьего корма

Возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и направлен на экспертизу.

На российско-эстонской границе в автомобиле нашли 50 килограммов консервированного корма для кошек, вся продукция была спрятана под обшивкой. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

На автомобильном пункте пропуска МАПП Ивангород 23-летний молодой человек для прохождения границы предъявил для контроля автомобиль с двумя пакетами и несколькими банками консервированного корма для животных.

При этом, внимание инспектора привлекло содержимое багажника. При углублённом досмотре автомобиля было обнаружено 655 единиц консервированного корма для кошек. Консервные банки и пластиковые упаковки были спрятаны в скрытых нишах и под обшивкой машины.

Возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и направлен на экспертизу. Транспортное средство задержано для проведения административного расследования.

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Фото и видео: пресс-служба СЗТУ