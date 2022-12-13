Кылычдароглу призвал избирателей "не совершать грех", голосуя за Эрдогана

Высказывание турецкого политика вызвало критику от членов правящей партии.

Единый кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал граждан страны, избирателей "не совершать грех" (харам), голосуя во втором туре за его оппонента - действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое публичное высказывание политик сделал в эфире телеканала FOX. Слова кандидата на высший пост в стране вызвали резкую критику от членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Побойтесь Всевышнего, когда пойдете на избирательные участки. Не совершайте харам, отдавая голос за Эрдогана. Кемаль Кылычдароглу, кандидат на пост президента Турции

Официальный представитель ПСР Омер Челик уже осудил призыв лидера политической оппозиции, назвав его атавизмом наследия тех лиц, которые совершали на территории страны военные перевороты. По мнению Челика, Кемаль Кылычдароглу сможет незаконно линчевать всех несогласных с его позицией и тех, кто не голосует за него на выборах. Напомним, что 27 мая отмечен в государственном памятном календаре Турции как день военного переворота 1961 года. После него на острове Яссыада состоялся судебный процесс. Его результатом стала казнь свергнутого военными представителями премьер-министра страны Аднана Мендереса.

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Фото и видео: YouTube / Sputnik Ближнее Зарубежье