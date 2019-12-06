"Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 2,1 млрд долларов

Украинская компания намерена взыскать еще деньги.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании о взыскании долгов с "Газпрома". Об этом сообщает LIGA.net.

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.

Коболев отметил, что в настоящее время "Нафтогаз" работает над взысканием оставшейся суммы. С учетом процентов она составляет около трех миллиардов долларов. Если "Газпром" откажется выплачивать деньги, то украинцы могут получить разрешение местных судов на продажу его активов.

Действующий договор на поставку газа между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. Москва готова продлить старое соглашение или заключить новое при условии двустороннего отказа от всех претензий. Украина считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в 22 млрд долларов.

Ранее Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа.