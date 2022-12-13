Игорь Конашенков рассказал о продвижении армии по направлению СВО.

Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения специальной военной операции лишился на Донецком направлении до 250 человек личного состава.Об этой статистике журналистам в ходе регулярного брифинга от 22 февраля рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что говорит как об убитых противниках, так и раненых. Дополнительно ВС РФ уничтожили на местности 12 единиц боевой техники ВСУ, включая пять бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу Д-20. Он пояснил, что продолжаются успешные наступательные мероприятия штурмовых подразделений из состава добровольческих отрядов. Их поддерживает тульское соединение ВДВ, артиллерия, ВКС РФ и "Южная" группировка сил.

Продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей перед учениями с ЮАР и КНР.

Фото и видео: Минобороны России