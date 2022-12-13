Владимир Рогов оценил ситуацию на линии соприкосновения.

Вооруженные силы Украины в срочном порядке стягивает боевые резервы в Запорожскую область. Соответствующее заявление в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сделал председатель местного движения "Мы вместе с Россией", а также по совместительству член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Экспет пояснил, что киевский режим принял решение о переброске войск с Запорожско-Криворожского направления, Днепропетровской области, из-зпод города Кривой Рог. Специалист пояснил, что за последние дни проведения специальной военной операции армии РФ удалось взять под полный огнквой контроль дорогу "Каменское - Орехов". По этой трассе ведется основной снабжение ВСУ.

Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО. Владимир Рогов, эксперт

По м нению Владимира Рогова, сейчас силы ВСУ испытывают "очень острый снарядный голод". Гость эфира отметил, что раньше противник мог "сыпать" по 15 или 20 выстрелов без остановки, а сейчас все обходится одним или двумя. по позициям ВС РФ.

Рогов сообщил об обстреле промзоны Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Фото: Вконтакте / Владимир Рогов

