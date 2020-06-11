Киберпреступность признана угрозой нацбезопасности России

В прошлом году было зафиксировано более 4 тысяч киберпреступлений.

За прошедший 2020 год в России было зафиксировано более 4 тысяч хакерских преступлений, сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов в интервью ТАСС.

Говоря о киберпреступлениях, подразумевается глава 28 УК РФ – "неправомерный доступ к компьютерной информации, создание вредоносных программ и другие, которые еще принято называть хакерскими". Самыми опасными считаются посягательства на объекты критической информационной инфраструктуры РФ ( статья 274.1 УК РФ).

Начальник управления напомнил, что в 2017-2018 годах часто использовались вредоносные программы-вымогатели, которые повлекли масштабные заражения информационных ресурсов государственных структур и крупных компаний. В 2019 году пострадал банковский сектор, а в 2020 году количество таких атак увеличилось в три раза.

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