Кети Топурия с новорожденным сыном Адамом выписались из роддома

О выписке из роддома певица сообщила в своем Instagram, опубликовав в сторис кадры с огромным количеством цветов.

Певица Кети Топурия два дня назад выписалась из перинатального центра, где на свет 21 января появился ее сын Адам. Кети и ее супруг Лев Деньгов принимают поздравления от многочисленных друзей и поклонников.

О выписке из роддома певица сообщила в своем Instagram, опубликовав в сторис кадры с огромным количеством цветов.

Ранее артистка заявляла СМИ, что не собирается сидеть в декрете более двух месяцев. Сын для певицы стал вторым ребенком. Кети уже воспитывает 5-летнюю дочь Оливию, отцом которой является бизнесмен Лев Гейхман.

Свадьбу с бизнесменом Львом Деньговым Кети Топурия сыграла уже на последних месяцах беременности.

Фото и видео: Instagram/ @keti_one_official