Солистка "А’Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз

Певица рожала в одном из столичных перинатальных центров.

Солистка группы "А"Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на инсайдеров. Новость уже также подтвердили в окружении звезды.

Певица рожала в одном из столичных перинатальных центров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Топурия уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого брака. Как ранее говорила артистка, если пандемия пойдет на спад, то она планирует пробыть в декрете максимум два месяца.

Кети Топурия начала встречаться с бизнесменом Львом Деньговым в 2019 году, летом 2020 пара объявила о помолвке и в ноябре узаконила отношения. Теперь у супругов родился общий ребенок.

Фото: Instagram/ @keti_one_official