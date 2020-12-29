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Солистка "А’Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз
Сегодня, 8:22
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nastya960

Солистка "А’Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз

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Певица рожала в одном из столичных перинатальных центров.

Солистка группы "А"Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на инсайдеров. Новость уже также подтвердили в окружении звезды.

Певица рожала в одном из столичных перинатальных центров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Топурия уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого брака. Как ранее говорила артистка, если пандемия пойдет на спад, то она планирует пробыть в декрете максимум два месяца.

Кети Топурия начала встречаться с бизнесменом Львом Деньговым в 2019 году, летом 2020 пара объявила о помолвке и в ноябре узаконила отношения. Теперь у супругов родился общий ребенок.

Фото: Instagram/ @keti_one_official

 

Теги: астудио, беременность, кети топурия, роды
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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