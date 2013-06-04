Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN

Кендрик Ламар стал первым рэперов в истории лауреатов Пулитцеровской премии.

Рэпер Кендрик Ламар удостоился Пулитцеровской премии за достижения в области музыки за альбом "DAMN". Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Награждение проходит в 21 номинации.

Альбом "DAMN" это четвертый студийный альбом рэп исполнителя. Он вышел в свет ровно год назад 14 апреля 2017 года. В альбоме нет просто набора песен, его треки регулярно ссылаются друг на друга, а к финалу альбома из них получается связное и необычное повествование, в которых Ламар рассказывает о непростой жизни афро-американцев.

Организаторы отметили, что композиции в альбоме объединенные искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев.

Видео: KendrickLamarVEVO

Фото: Twitter/The Pulitzer Prizes