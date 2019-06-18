Росстат: "Большинство россиян работают продавцами и водителями"

Продавцами работали 4,7 млн женщин, водителями - 6,6 млн мужчин.

Росстат выяснил, какие профессии были наиболее популярны среди мужчин и женщин в России в 2018 году. Об этом сообщил телеканал RT.

Большая часть женщин (4,7 миллиона) работали продавцами; еще 3,7 млн – специалистами в области образования; 3,3 млн – в сфере бизнеса и администрирования; 2,2 млн работники экономической и административной сферы, имеющие среднее образование

Самые непопулярные профессии среди женщин: уличный торговец (10 тыс.), специалист-техник в области информационно-коммуникационных технологий (31 тыс.), сборщик (50 тыс.)

Мужчины чаще всего (6,6 млн) работали операторами подвижного оборудования и водителями. Также часть мужчин можно увидеть в сфере строительстве (2,2 млн), в охране (2,2 млн).

Реже всего мужчины работали уличными торговцами (10 тыс.), помощниками в приготовлении пищи (14 тыс.).

Ранее эксперты заявили, что Петербургу не хватает поваров, продавцов и грузчиков.

Видео: Piter.TV