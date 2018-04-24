Кейт Миддлтон и Принц Уильям показали новорожденного наследника

Счастливые родители вышли к народу на крыльцо больницы и показали своего новорожденного сына.

Накануне, 23 апреля, в Королевской семье Великобритании произошло пополнение. У Принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон родился третий ребенок. Малыш родился весом 3,8 кг. Отец присутствовал при родах. Накануне Piter.TV сообщал, что роды продолжались 5,5 часов. Малыш и мама чувствуют себя прекрасно.

Этим же вечером счастливые родители вышли к прессе и горожанам на крыльцо госпиталя, где проходили роды. Наследник в это время сладко спал. Завтра родители должны объявить имя новорожденного.

Видео:YouTube/Global News