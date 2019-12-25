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Каждый второй работодатель в Петербурге отказался проводить вакцинацию сотрудников
Сегодня, 12:13
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nastya960

Каждый второй работодатель в Петербурге отказался проводить вакцинацию сотрудников

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Среди основных факторов для отказа от вакцинации на работе – это низкие риски заражения работников.

Около половины петербургских работодателей не будут проводить вакцинацию своих работников от коронавируса, еще почти четверть работодателей не приняли окончательного решения. Об этом сообщил hh.ru.

Среди основных факторов для отказа от вакцинации на работе – это низкие риски заражения работников в компании,возможная бесполезность вакцины и отсутствие средств на массовую вакцинацию работников. 

Точно провести вакцинацию своих сотрудников планируют 15% опрошенных работодателей. 

Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличат до 136.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, коронавирус, работодатель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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