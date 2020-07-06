Из-за строительного бума 2007-2009 количество домов переросло количество домохозяйств.

Каждый третий дом в Болгарии пустует. Об этом сообщает агентство Novinite.com и ссылается на стратегию местного Министерства регионального развития и общественных работ.

Отмечается, что в стране растёт количество опустевших домов — сейчас они составляют 31% от всех имеющихся. Среди причин называется постоянно растущая разница между доходами и расходами граждан. Например, а 2013 году средняя цена жилья в стране превышала стоимость средних расходов в 6,3 раза. При этом в 2015 году — уже в 6,6.

Из-за строительного бума 2007-2009 количество домов переросло количество домохозяйств. Однако государство владеет только 2,4% жилья, что сильно усложняет процесс обслуживания домов.

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Видео: YouTube / Plamen Dobrev