Болгария готова принимать туристов без ограничений

Туристам нужно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране и подписать согласие с данными условиями.

Болгария, довольно популярная у российских путешественников, готова принимать туристов без ограничений, которые ввели многие страны на фоне пандемии COVID-19. Информация об этом появилась на портале Ассоциации туроператоров России.

Туристам, прибывающим в страну, не придётся предъявлять результаты теста на новую коронавирусную инфекцию, а также садиться на двухнедельных карантин. Желающим отдохнуть в Болгарии нужно просто ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране и подписать согласие с данными условиями.

Отмечается, что в случае заражения, лечение может проходить по страховке или за счёт заболевшего.

В правительстве страны отмечают, что сейчас с другими странами ведутся переговоры о возобновлении чартерных рейсов с 15 июня.

Ранее Испания объявила дату возобновления туристического сезона.