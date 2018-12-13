"Ночь музеев" посетят лишь 16% россиян

Первый раз данное мероприятие посетят 9% россиян.

ВЦИОМ выяснил, акцию "Ночь музеев" посетят 16% опрошенных россиян. Акция пройдет с 18 на 19 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Первый раз данное мероприятие посетят 9% россиян, еще 7% пойдут туда не первый раз. Почти 48% россиян сказали, что хотят посетить именно художественные музеи. О существовании акции не знали 36% респондентов (в 2012 эта цифра составляла 56%).

Главными причинами отказа от похода на "Ночь музеев" являются: нехватка времени и отсутствие акции в месте проживания. Еще четверть россиян предпочитает посещать музеи в дневное время суток.

"Ночь музеев" впервые провелась в России в 2002 году, федеральный статус и поддержку Минкульта получила в 2015 году. "Ночь музеев" - международная культурно-образовательная акция. В это время все музеи работают допоздна или даже до утра следующего дня.

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Видео: Piter.TV