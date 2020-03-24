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Каждый пятый житель Земли сидит на карантине

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Все больше людей попадают на карантин для прекращения распространения коронавируса.

Каждый пятый житель Земли сидит на карантине, об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, всё больше людей попадают в изоляцию для прекращения распространения коронавируса. Специалисты же считают, что эта неделя одна из самых важных для всего мира в борьбе с пандемией. 

Накануне Борис Джонсон объявил всеобщий карантин в Великобритании. Теперь англичане смогут выходить на улицу только по нескольким поводам: это покупка товаров первой необходимости, а также пробежки раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.

Видео: YouTube / euronews (in English)

Теги: британия, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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