Все больше людей попадают на карантин для прекращения распространения коронавируса.

Каждый пятый житель Земли сидит на карантине, об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, всё больше людей попадают в изоляцию для прекращения распространения коронавируса. Специалисты же считают, что эта неделя одна из самых важных для всего мира в борьбе с пандемией.

Накануне Борис Джонсон объявил всеобщий карантин в Великобритании. Теперь англичане смогут выходить на улицу только по нескольким поводам: это покупка товаров первой необходимости, а также пробежки раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.

Видео: YouTube / euronews (in English)