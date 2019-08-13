Опрос: 20% россиян меняют смартфон раз в пять лет

При покупке нового устройство 23% опрошенных тратят 10 тысяч рублей.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что у 20% россиян за последние пять лет был всего один смартфон. Об этом сообщили "Известия".

Еще у 37% респондентов за этот же период времени было два смартфона, у 20% - три. И только 9% меняют гаджет раз в год и чаще. При покупке нового устройство 23% опрошенных тратят 10 тысяч рублей, 33% готовы отдать за новый мобильный телефон от 10 до 20 тысяч рублей. В диапазоне 20-30 тысяч купить смартфон готовы 17%, в диапазоне 30-40 тысяч – 11%. Отдать 40 и более тысяч согласны 16% россиян.

Участие в опросе приняли более 4 тысяч россиян.

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Видео: YouTube/ Наука 2.0