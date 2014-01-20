В Подмосковье формируют элитное подразделение для военнослужащих

Всего в элитный полк, который будет создан для выполнения боевых задач, примут более 2 тыс. офицеров, прапорщиков и рядовых.

В Московской области формируется элитное подразделение для военнослужащих. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, каждый доброволец получит выплату в размере 1 млн рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Всего в элитный полк, который будет создан для выполнения боевых задач, примут более 2 тыс. офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе, с опытом службы в "горячих точках". Как уточнил Воробьёв, подразделение будет оснащено лучшей на сегодняшний день экипировкой, а семьи бойцов получат индивидуальную поддержку в любых вопросах.

Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Проходит серьезная и основательная подготовка. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

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Фото: Константин Семенец