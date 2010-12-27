Каждый десятый сотрудник не называет истинную причину отсутствия на работе

При этом, большая часть респондентов заявила, что на обман приходится идти, так как истинная причина часто является очень личным вопросом.

Данные опроса Superjob показали, что около 10% россиян не называют точную причину отсутствия на работе.

При этом, большая часть респондентов заявила, что на обман приходится идти, так как истинная причина часто является очень личным вопросом. Также работники часто опасаются, что руководство сочтет их повод несущественным. Также не говорят работодателю и о собеседованиях в новых организациях.

Во время аналогичного опроса, проведенного в 2013 году, при уходе с работы выдуманную причину называли 12% респондентов.

Опрос: своей зарплатой недовольны 86% россиян.