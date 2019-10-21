ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин назвал себя "жертвой перестройки"

Четверть россиян назвала себя жертвами перестройки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Жертвами перестройки чаще всего себя называют люди старше 60 лет (37%), реже – молодые люди от 24 до 45 лет (8%). Однако, большая часть респондентов (70%) не относят себя к жертвам перестройки.
Большая часть отметила негативные последствия перестройки для страны. Мнения о том, что из-за перестройки в России усугубились неразбериха и хаос во власти, придерживаются 40% россиян, 30% отметили усугубление экономического кризиса.
Ранее россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг.
Видео: YouTube/ msvetov
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