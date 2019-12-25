Каждый четвертый россиянин боится потерять обоняние и вкус сильнее зрения

Три четверти россиян боятся потерять обоняние, а две трети – вкус любимых еды и напитков.

В среду, 1 сентября, цифровой медицинский сервис "Доктор рядом" поделился с Piter.tv результатами опроса, согласно которым три четверти россиян боятся потерять обоняние, а две трети – вкус любимых еды и напитков. Для каждого четвертого респондента (26%) риск потери обоняния и вкуса страшнее потери зрения, слуха и осязания.

Более трети участников опроса утверждают, что переболели коронавирусом, в частности, каждый четвертый переболел в легкой форме, каждый десятый – в тяжелой. Из них 80% отмечали потерю обоняния и вкуса.

Три четверти опрошенных боятся потерять обоняние: почти половина опасается перестать ощущать запахи любимой еды, треть – аромат кофе и чая, каждый пятый – аромат цветов, любимого парфюма и запах шоколада, также каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль. Многие отметили, что боятся перестать ощущать запахи хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина, геля для душа, пельменей, ягод, салата оливье, свежего воздуха, молока, леса, ландышей, полыни, крема для бритья, спирта, клубничного варенья, пиццы, жареной рыбы, хлеба, свежей капусты, цитрусовых, жасмина, озона и даже запах женщины.

Две трети опрошенных боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Свыше трети, в частности, боятся перестать ощущать вкус фруктов и ягод. Каждый третий – вкус свежих овощей и жареной птицы (курицы, индейки). Каждый четвертый – что ему станет неприятен вкус жареного картофеля, вкус стейка, вкус салата оливье.

Большинство респондентов (64%) больше всего боятся потерять зрение. 7% – слух. Оставшиеся 3% – осязание.

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