Казармы Измайловского полка стали памятником регионального значения

Они были построены в 1808 году.

Председатель КГИОП Сергей Макаров распорядился внести "Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка" в реестр памятников регионального значения. Здания располагаются на Измайловском и Троицком проспектах. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Для истории и культуры города эти казармы имеют большое значение. Они являются примером хорошо сохранившегося казарменного комплекса одного из старейших российских полков. Также ансамбль – подлинный источник информации о застройке Петербурга как военной столицы Российской империи.

Лейб-гвардии Измайловский полк сформировала императрица Анна Иоанновна в 1730 году. Строительство казарм и корпусов с офицерскими квартирами закончилось спустя 78 лет. Двенадцать зданий, по числу рот в полку) расположились по четной и нечетной сторонам Измайловского проспекта и по четной стороне Троицкого проспекта. Среди них так называемые "Комаровские", "Комитетские", "Борщевские".

В начале ХХ века помещения здесь были передали в квартиры и торговые точки. В советское время три казармы оказались утрачены.

Тем временем, фасад дома на Среднем проспекте Васильевского острова декорируют лепниной из пенопласта.

Фото: пресс-служба КГИОП