Каттани: "Спартак" рассматривал восемь кандидатов на пост главного тренера

Спортивный директор не стал называть их имена.

Футбольный клуб "Спартак" рассматривал восемь кандидатов на пост главного тренера. Об этом сообщил на пресс-конференции спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

По словам итальянского специалиста, трое их них сразу отказались ехать в Россию, а одного не пустила жена. Другие кандидаты уже имели действующий контракт либо требовали повышенную зарплату. В итоге выбор "Спартак" пал на испанского тренера Гильермо Абаскаля. Каттани не стал называть имена остальных специалистов.

Многие говорят, что Абаскаль ничего не добился, но за пять месяцев он все улучшил в "Базеле". Тренирует не имя человека, а мотивация. Лука Каттани, спортивный директор "Спартака"

Ранее "Спартак" объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow