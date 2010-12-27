Каток в Новой Голландии открыли, несмотря на плюсовую температуру

С 16 ноября петербуржцам доступна новая площадка для катания на коньках.

В Петербурге открылся каток на территории Новой Голландии. Этому событию не помешала даже плюсовая температура, сохранившаяся в городе. С выходных местные жители и гости Северной столицы могут посетить открытое ледовое поле.

Ранее на пространстве находился газон. Вокруг катка организаторы создали крытую галерею с обогревателями. Там также есть камеры хранения для личных вещей посетителей.

В день открытия пришедших развлекал немецкий электронный артист Khan of Finland, а также музыканты из Нидерландов Kraak&Smaak Soundsystem, играющими в стиле диско.

Ранее Piter.tv писал о том, где в Петербурге покататься на коньках.

Фото: пресс-служба "Новой Голландии"