Каток в Новой Голландии открыли, несмотря на плюсовую температуру

В Петербурге открылся каток на территории Новой Голландии. Этому событию не помешала даже плюсовая температура, сохранившаяся в городе. С выходных местные жители и гости Северной столицы могут посетить открытое ледовое поле.
Ранее на пространстве находился газон. Вокруг катка организаторы создали крытую галерею с обогревателями. Там также есть камеры хранения для личных вещей посетителей.
В день открытия пришедших развлекал немецкий электронный артист Khan of Finland, а также музыканты из Нидерландов Kraak&Smaak Soundsystem, играющими в стиле диско.
Ранее Piter.tv писал о том, где в Петербурге покататься на коньках.
Фото: пресс-служба "Новой Голландии"
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