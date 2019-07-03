Под Петербургом начали производить катера спецназначения

Кингисеппский машиностроительный завод уже заключил пять контрактов на строительство 30 катеров.

Кингисеппский машиностроительный завод вложил 700 млн рублей в строительство катеров специального назначения. Об этом сообщил РБК.

На заводе есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает рейдовые, патрульные и спасательные катера.

Маломерные суда планируют производить на площадке предприятия в посёлке Назия Тосненского района Ленобласти. Кингисеппский машиностроительный завод уже заключил пять контрактов на строительство 30 катеров.

С Васильевского острова до центра Петербурга открыли водный маршрут.

Фото: Кингисеппский машиностроительный завод