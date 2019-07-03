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Под Петербургом начали производить катера спецназначения
Сегодня, 16:36
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nastya960

Под Петербургом начали производить катера спецназначения

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Кингисеппский машиностроительный завод уже заключил пять контрактов на строительство 30 катеров.

Кингисеппский машиностроительный завод вложил 700 млн рублей в строительство катеров специального назначения. Об этом сообщил РБК.

На заводе есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает рейдовые, патрульные и спасательные катера.

Маломерные суда планируют производить на площадке предприятия в посёлке Назия Тосненского района Ленобласти. Кингисеппский машиностроительный завод уже заключил пять контрактов на строительство 30 катеров.

С Васильевского острова до центра Петербурга открыли водный маршрут.

 

Фото: Кингисеппский машиностроительный завод

Теги: катер, кингисеппский машиностроительный завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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