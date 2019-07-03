Под Петербургом начали производить катера спецназначения

Кингисеппский машиностроительный завод вложил 700 млн рублей в строительство катеров специального назначения. Об этом сообщил РБК.
На заводе есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает рейдовые, патрульные и спасательные катера.
Маломерные суда планируют производить на площадке предприятия в посёлке Назия Тосненского района Ленобласти. Кингисеппский машиностроительный завод уже заключил пять контрактов на строительство 30 катеров.
С Васильевского острова до центра Петербурга открыли водный маршрут.
Фото: Кингисеппский машиностроительный завод
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